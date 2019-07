Piazza Affari: seduta quasi piatta per il Ftse Mib, Pirelli la migliore (+3,1%) dopo upgrade di JP Morgan

simone borghi 8 luglio 2019 - 17:43

MILANO (Finanza.com)

Chiusura di seduta sostanzialmente piatta per Piazza Affari con il Ftse Mib che archivia le contrattazioni in calo dello 0,04% a 21.976 punti. Il listino prosegue la serie negativa dopo il -0,6% di venerd scorso. La Borsa di Milano era reduce da una striscia positiva di 6 sedute positive consecutive.Anche le altre principali borse europee chiudono in territorio negativo, in un contesto di mercato che vede il caso Deutsche Bank in primissimo piano dopo lannuncio di un maxi piano di ristrutturazione. Occhi puntati anche alla Grecia, dove le elezioni hanno decretato la fine della premiership di Alexis Tsipras, leader del partito Syriza, e la vittoria del partito di centro-destra Nuova Democrazia, guidato dallex banchiere Kyriakos Mitsotakis.Oltreoceano, i principali indici di Wall Street viaggiano in rosso complice il set di dati americani di venerd che ha parzialmente ridimensionato le aspettative di taglio dei tassi da parte della Fed. Il sentiment resta improntato alla prudenza, come testimonia anche la scelta di Morgan Stanley di ridurre lesposizione sullazionario globale ai livelli pi bassi degli ultimi cinque anni, abbassando la raccomandazione di investimento a underweight soprattutto a causa del deterioramento dellattivit manifatturiera e dei prezzi elevati.Per quanto riguarda lazionariato italiano, Pirelli (+3,1%) chiude tra i miglior titoli del Ftse Mib sullonda della promozione firmata da JP Morgan. Gli analisti della banca daffari Usa hanno alzato la raccomandazione sul titolo del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera a overweight, con target price che passa da 6,6 a 8 euro (si tratta di un upside potenziale del 50%).Rialzo per Generali (+0,6%) dopo che si sarebbe fatta avanti attraverso la controllata Genertel per diventare partner assicurativo esclusivo di Ubi Banca (-1,5%), ha scritto Il Sole 24 Ore.In frazionale ribasso Atlantia (-0,5%). In unintervista al Corriere della Sera il leader 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha affermato che per arrivare a tenere la concessione, Autostrade dovr restituire agli italiani tutto quello che gli stato tolto in questi anni con gli aumenti dei pedaggi e molto altro.La peggiore del principale listino di Piazza Affari FinecoBank archivia gli scambi in calo del 3,6%. Il cda ha autorizzato la possibilit di incrementare lammontare dellemissione Additional Tier 1 (AT1), denominato in euro e destinato agli investitori qualificati, fino a un importo nominale massimo di 300 milioni di euro.