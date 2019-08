Piazza Affari: seduta all’insegna degli acquisti per il Ftse Mib (+1%) sostenuto dai bancari

simone borghi 26 agosto 2019 - 17:47

MILANO (Finanza.com)

Chiusura di seduta con netta prevalenza degli acquisti a Piazza Affari con il Ftse Mib che archivia gli scambi in rialzo dello 0,99% a 20.676,83 punti. Spingono al rialzo le banche nonostante lo spread rimane ingessato in area 200 punti base in attesa di sviluppi dal fronte politico.A trainare gli acquisti sono anche le dichiarazioni concilianti che il presidente americano Donald Trump ha rilasciato al G7 di Biarritz, in Francia. Trump ha annunciato che Stati Uniti e Cina "inizieranno a trattare molto seriamente" la questione della guerra commerciale, dopo che le tensioni si sono intensificate, a seguito degli annunci delle ultime ore, arrivati sia da Pechino che via Twitter dal presidente Usa.Lo scorso venerdì, la Cina ha annunciato un piano volto ad aumentare dal 5% al 10% le tariffe imposte su $75 miliardi di beni importati dagli Stati Uniti. Gli aumenti scatteranno tra il 1° settembre e il 15 dicembre. Trump aveva risposto che l'America sferrerà un nuovo schiaffo commerciale contro la Cina, aumentando i dazi imposti su $250 miliardi di prodotti importati dagli Usa dal 25% al 30%. Non solo. Trump farà salire le tariffe anche su $300 miliardi di altri beni cinesi dal 10% al 15%.Tra le big del parterre di Piazza Affari, la migliore di oggi è Ubi Banca con un rialzo del 2,1%. Bene anche le altre banche: +1,9% Intesa e +1,5% Unicredit.In evidenza anche Enel (+1,7%) che, attraverso la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power, ha avviato la costruzione di Campos del Sol, un nuovo impianto solare fotovoltaico in Cile. Il nuovo parco solare richiederà un investimento complessivo di circa 320 milioni di dollari.In rialzo dello 0,6% Eni (Operatore con il 40%) che insieme ai partner Pertamina (30%) e Neptune (30%) si è aggiudicata il blocco esplorativo di West Ganal, nelle acque profonde del bacino di Kutei, in Indonesia. Il blocco include la scoperta di Maha, caratterizzata da risorse di gas in posto stimate intorno ai 17 miliardi di metri cubi di gas e ulteriore potenziale esplorativo.Stesso guadagno per Nexi che ha integrato la propria piattaforma di bonifico istantaneo con Tips, il nuovo servizio paneuropeo di regolamento per gli instant payments gestito dalla Banca centrale europea per l’Eurozona. È la prima in Italia.Poco mossa (+0,2%) Assicurazioni Generali che, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è in corsa per stringere un accordo sul business bancassurance con la spagnola Bbva. L'operazione dal valore di 1,5-2 miliardi potrebbe portare alla creazione di una joint venture in Spagna e Messico.Lunedì molto difficile a Piazza Affari per il titolo Juventus, peggior performer del Ftse Mib. Il titolo ha chiuso con un ribasso del 3,9%. Il mercato non sembra dare credito all'esordio in campionato con il successo di misura in trasferta a Parma grazie al goal di Giorgio Chiellini. I riflettori ancora puntati alla sessione estiva di calciomercato che si concluderà il 2 settembre.