Piazza Affari scivola ancora, Buzzi -3%. Oggi meeting Bce

9 settembre 2021

MILANO (Finanza.com)

Ancora vendite sui mercati. A Piazza Affari soffrono industriali e bancari con il Ftse Mib che si muove in ribasso dello 0,85% a 25.654 punti. Il sentiment negativo è dettato dalle preoccupazioni per gli ultimi sviluppi negli Stati Uniti tra aumento dei contagi legati alla variante Delta e prospettive di una crescita economica globale meno brillante proprio mentre le banche centrali iniziano gradualmente a ritirare il sostegno della politica monetaria. Oggi attesa per il meeting Bce.Tra i segni più ci sono Inwit (+0,67%) e Diasorin (+0,4%) che aggiorna nuovamente i massimi annui.Tra i peggiori invece gli industriali che pagano i timori di un nuovo rallentamento della crescita economica. Buzzi cede il 3,07%, -1,4% per Pirelli. Tra i finanziari -1,27% per Unicredit e -1,1% Poste. Stellantis (-1,07%) conferma la debolezza dopo il forte calo della vigilia dpvuto anche al placement da parte di Dongfeng Motor Group di circa l’1,15% del capitale.