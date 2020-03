Piazza Affari scivola a -3%, stop al ribasso per diverse big del Ftse Mib

Titta Ferraro 27 marzo 2020 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al ribasso per le Borse con Piazza Affari che viaggia sui minimi di giornata. Il Ftse Mib cede il 3,13% a 16.826 punti. Le vendite stanno colpendo la quasi totalità dei titoli con alcuni stop per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo per alcune big quali ENI (-6,19% a 8,172 euro), Unicredit (-5,2%) e Prysmian (-4,89%) e Buzz (-3,97%). Breve sospensione anche per Mediobanca che poi ha ripreso e adesso cede il 5,82% a 5,18 euro.