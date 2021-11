Piazza Affari scivola a -1%: STM paga sell-off del Nasdaq, corre ancora TIM

Titta Ferraro 23 novembre 2021 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Dietrofront di Piazza Affari in scia al ritracciamento di ieri di Wall Street. Mentre il Dow Jones ha strappato un timido segno più (+0,05%), a soffrire è stato il Nasdaq con oltre -1% dopo la decisione del presidente Joe Biden di riconfermare Jerome Powell come presidente della Federal Reserve. Adesso gli investitori temono che Powell si dimostri più aggressivo nell'affrontare l'inflazione rispetto al suo potenziale sostituto Lael Brainard.L'indice Ftse Mib cede dopo i primi minuti di contrattazioni lo 0,92% a quota 27.129 punti. Tra i singoli titoli ribassi consistenti per STM (-2,7%) e Moncler (-2,3%), così come per Finecobank (-1,6%) e Diasorin (-1,98%). Male anche Banca Generali (-1,58%) che ieri ha staccato un corposo dividendo di 2,7 euro.Continua a correre invece TIM (+3% in area 0,465 euro) con Vivendi, socio di punta della tlc italiana, che giudica "non sufficiente" l'offerta di Kkr per rilevare il gruppo in quanto "non rispecchia il valore reale dell’azienda".