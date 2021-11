Piazza Affari scatta in avvio, bene ENI e Recordati

Titta Ferraro 19 novembre 2021 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Partenza lanciata per Piazza Affari in scia ai nuovi record toccati da Wall Street. L'indice Ftse Mib si muove a 27.808 punti (+0,51%) tornando nei pressi dei massimi pluriennali dopo il passo falso della vigilia. Ieri sera Nasdaq e S&P 500 hanno chiuso sui nuovi massimi assoluti (66° record quest'anno per lo S&P 500).Sul fronte macro, oggi sarà una giornata abbastanza scarna. I dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito hanno visto un aumento mensile dello 0,8%, trainato da un aumento del 4,2% nei negozi non alimentari mentre gli altri settori hanno perso terreno a ottobre.In prima fila Eni (+2,3% a 12,72 euro) grazie a Barclays che ha alzato la raccomandazione sul titolo del gruppo del Cane a sei zampe a overweight.Oltre +2% per Recordati. Sul Ftse Mib si conferma il momento positivo di Ferrari (+1,19% a 237,3 euro), che si riporta nei pressi dei massimi storici. Oltre +1% a che per Interpump, Inwit, Moncler, Saipem e Tenaris.