Piazza Affari scatta forte dai blocchi, in prima fila TIM e Moncler

Intonazione positiva per Piazza Affari. In avvio l’indice Ftse Mib segna +0,65% a 24.797 punti. I mercati sono reduci dal corposo rimbalzo di settimana scorsa con i principali indici statunitensi balzati di circa il 6%. Oggi un’ulteriore sponda al sentiment positivo dei mercati arriva dalla notizia che le autorità di Shanghai elimineranno molte restrizioni alle imprese da mercoledì, allentando il lockdown in corso da circa due mesi. Oggi Wall Street oggi rimarrà chiusa per il Memorial Day.

Tra le blue chip di Piazza Affari si segnala il rally di TIM con +4% a 0,2918 euro. A dare sprint al titolo della maggiore tlc italiana è l’intesa per l’avvio della rete unica TIM-Open Fiber. CDP Equity, Teemco Bidco (società lussemburghese controllata da uno o più fondi gestiti da KKR), Macquarie Asset Management, Open Fiber e TIM, hanno sottoscritto un protocollo di intesa non vincolante (Memorandum of Understanding) relativo al progetto di integrazione tra le reti di Tim e Open Fiber.

Molto bene anche Moncler (+2,48%) che si giova dell’allentamento delle restrizioni Covid a Shanghai. Tra le banche acquisti su Intesa Sanpaolo (+0,8%) nonostante la bocciatura da parte degli analisti di KBW che hanno tagliato il rating a market perform.