Piazza Affari scatta bene dai blocchi, rush di STM e Telecom

Titta Ferraro 11 settembre 2019 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Tornano gli acquisti a Piazza Affari dopo il passo falso della vigilia. Il Ftse Mib sale dello 0,36% a quota 21.952 punti. Si avvicina il Bce Day di domani con forte attesa sulle misure che la banca centrale potrebbe lanciare anche se ieri sono tornati rumor su un possibile rinvio del lancio di un nuovo QE comunicando che la decisione di lanciarlo dipenderà dalla qualità dei prossimi dati.Intanto per l'Italia ieri sera è arrivata la conferma che il Governo Conte-Bis ha preso la fiducia anche al Senato, con 169 si, 133 no e 5 astenuti. Oggi focus sull'asta di Bot annuali per 6,5 miliardi, prima asta dopo la formazione del nuovo governo.Tra i singoli titoli scatto in avanti dell'1% per STM che si accoda al buon umore del comparto tech dopo le novità annunciate ieri sera da Apple. Il colosso di Cupertino ha presentato i suoi nuovi prodotti, tra cui l'iPhone 11, a un prezzo pari a 699 dollari, inferiore rispetto ai 749 dell'iPhone XR (modello precedente).In prima fila Telecom Italia che aggiorna i massimi a un mese e mezzo a 0,51 euro (+1,2%). Bene anche Prysmian (+1,7%) e Buzzi (+1%).