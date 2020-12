Piazza Affari scatta a fine ottava, ENI e Tenaris svettano sul Ftse Mib

Redazione Finanza 4 dicembre 2020 - 17:43

MILANO (Finanza.com)

Finale di settimana in rialzo per Piazza Affari che così come Wall Street non paga i deboli riscontri dalle no farm payrolls statunitensi. Il dato di novembre, ampiamente al di sotto delle attese, ha contribuito ad alimentare le attese di ulteriori stimoli monetari e fiscali.L'indice Ftse Mib ha chiuso le contrattazioni con un +0,78% a 22.178 punti.Sotto i riflettori il petrolio con WTI tornato sopra i 46$ e Brent in area 49$. L'Opec+, alleanza tra paesi Opec e non Opec come la Russia, ha deciso che, a partire dal prossimo gennaio, la produzione di petrolio crude sarà aumentata di 500.000 barili al giorno. Questo significa che l'ammontare totale di tagli, all'inizio del 2021, scenderà a 7,2 milioni di barili al giorno, rispetto ai 7,7 milioni di barili al giorno di tagli in vigore dallo scorso agosto.A fare la voce grossa sono stati oggi proprio i titoli energetici con oltre +4% per Tenaris, +3,14% per Saipem e +3,45% per ENI arrivata in ara 8,75 euro. In aggiunta Eni poi festeggia anche l'ingresso nel mercato eolico offshore in Gran Bretagna, grazie all’acquisizione del 20% da Equinor e SSE Renewables del progetto Dogger Bank (A e B), il progetto più grande del mondo nell'offshore eolico.Seduta tonica anche per Leonardo salita di oltre il 3,3% con gli ordini Boeing che hanno dato ottimismo sul settore.Acquisti oggi anche su Atlantia (+0,87%) con il ritorno delnome di F2i per il dossier Autostrade.TRa i segni meno spicca il -2% di Ferrari.