Piazza Affari scatta a +1%: ENI cavalca rally petrolio, STM la migliore

Titta Ferraro 15 maggio 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Tentativo di recupero per le Borse dopo due giorni di decisi ribassi. Il Ftse Mib segna in avvio un rialzo dell'1,15% a 17.061 punti.Stamattina buone indicazioni dalla Cina. Nel mese di aprile la produzione industriale è infatti salita del 3,9% su base annua, meglio rispetto al +1,5% atteso dal consensus, e in deciso recupero rispetto alla precedente flessione di marzo, pari a -1,1%. Rimangono sullo sfondo le preoccupazioni per la capacità di riaprire in sicurezza le economie in seguito ai lockdown, così come l'impatto economico delle azioni intraprese negli ultimi mesi.Sul parterre di Piazza Affari si segnala il balzo di STM che segna +3,3%, miglior performer in avvio. Molto bene anche Recordati (+2,83%), Tenaris (+2,43%) ed ENI (+1,83%). Per i titoli oil sponda dal rally del petrolio con WTI ritornato sopra i 28$.Tra le banche rialzo superiore all'1% per Unicredit, reduce dai minimi storici aggiornati ieri. Risalita dai minimi anche per Bper (+1,78%).Oggi focus sui dati sulla crescita in Europa, con il PIL tedesco del primo trimestre accompagnato anche dalla seconda stima del PIL dell'eurozona. Dagli Stati Uniti raffica di dati: le vendite al dettaglio, il survey sulla produzione dell'Empire State, la produzione industriale e la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan.