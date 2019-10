Piazza Affari sale senza convinzione in attesa payrolls Usa, bene STM

Titta Ferraro 4 ottobre 2019 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Moderato segno più per Piazza Affari che cavalca solo in parte il rimbalzo di Wall Street (+0,8% dello S&P 500). L'indice Ftse Mib segna un +0,15% a quota 21.342 punti. Ieri è arrivata un'altra indicazione negativa dall'economia Usa con l'ISM non manifatturiero ai minimi da tre anni. Dopo una prima reazione negativa dei mercati, è tornato a prevalere il segno più sulle attese che la Fed proceda a un nuovo taglio dei tassi a ottobre. Oggi focus sui dati relativi al mercato del lavoro che verranno diffusi alle 14.30 ora italiana. Sempre oggi è atteso alle 20 il discorso di Jerome Powell, presidente della Fed.Sul parterre di Piazza Affari primeggia STM con un balzo di oltre il 2%. Bene anche Ferrari (+1,08%) ed Eni (+0,68%) che ieri era scivolata indietro di oltre l'1% complice il calo dei prezzi del petrolio.