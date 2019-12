Piazza Affari sale con Fca e Unipol, sbanda la Juve. Attesa per Bce ed elezioni UK

Titta Ferraro 12 dicembre 2019 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari viaggia in territorio positivo dopo i primi scambi. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,3% a quota 23.227 punti. Nessuna novità eclatante dalla Fed che ha confermato i tassi, così come da attese, nel range compreso tra l'1,50% e l'1,75%. Dai dot-plot emerge che non si attende alcuna variazione dei tassi di interesse nel corso del 2020. Oggi toccherà alla Bce con l'esordio di Christine Lagarde e fari accesi anche sulle elezioni generali nel Regno Unito. A Bruxelles il premier Giuseppe Conte parteciperà al Consiglio europeo a Bruxelles, mentre a Roma si terrà l'incontro al Mise sull'Ilva.Tra i singoli titoli spicca l'oltre +1% di FCA che ritorna in area 13 euro. Bene anche STM (+1,39%) e Unipol (+1,185). Arranca invece anche oggi il titolo Juventus (-3,9% a 1,21 euro) nell'ultimo giorno di negoziazione in borsa dei diritti rivenienti dall'aumento di capitale da 300 milioni di euro.