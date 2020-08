Piazza Affari ruggisce ancora, Generali e Leonardo in pole. Buy anche su Telecom

Titta Ferraro 25 agosto 2020 - 09:13

MILANO

Piazza Affari non si ferma e prova a dare seguito allo sprint della vigilia. Il Ftse Mib sale dell'1,08% a quota 20.330 punti. In prima fila Leonardo e Generali in salita rispettivamente del 2,69 e del 2,99 per cento. Ancora fitti acquisti su Telecom Italia (+1,92% a 0,382 euro) a meno di una settimana dal cda del 31 agosto che potrebbe portare a un avvicinamento delle posizioni sul fronte rete unica sotto la regia del Tesoro.Ad alimentare l'ottimismo sui mercati oggi c'è la notizia che il vicepremier cinese Liu He ha sentito telefonicamente il rappresentante del commercio Usa Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, per rendere operativo l'accordo commerciale sulla Fase 1 siglato tra i rispettivi paesi lo scorso 15 gennaio.Ieri Piazza Affari ha chiuso a oltre +2% sostenuta in primis da titoli oil, industriali e utility. Il risk-on è stato alimentato dall’annuncio dell’approvazione da parte della FDA di un trattamento al plasma sanguigno per Covid. Inoltre, l’amministrazione Trump starebbe accelerando sul fronte vaccino (quello in fase di sviluppo in una partnership tra AstraZeneca e l’Università di Oxford).Dopo il dato sul PIL tedesco, questa mattina si segnala l'uscita dell'indice Ifo, mentre nel pomeriggio focus su indice fiducia consumatori Usa e vendite nuove case Usa.