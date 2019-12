Piazza Affari ritrova smalto, scatto di Azimut e Atlantia

Titta Ferraro 4 dicembre 2019 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di seduta in moderato rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib sale dello 0,33% a 22.817 punti. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso sostanzialmente sulla parità (+0,03%). Tengono ancora banco le tensioni commerciali con il presidente americano Donald Trump che ha messo in dubbio, durante una conferenza stampa a Londra, che un accordo commerciale con la Cina sia imminente, ammettendo che gli piacerebbe raggiungere una intesa dopo le elezioni presidenziali del 2020. I mercati ora temono che il prossimo 15 dicembre possano scattare nuovi dazi sui prodotti cinesi.Tra i singoli titoli spicca il +2% di Atlantia, seguita a ruota da Azimut con +1,7% a 22,48 euro.