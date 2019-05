Piazza Affari risale, sprint di Telecom dopo i conti

Titta Ferraro 21 maggio 2019 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata in recupero per Piazza Affari dopo il difficile avvio di ottava. Il Ftse Mib sale dello 0,53% a quota 20.648 punti dopo che ieri ha chiuso con una flessione del 2,68% complice il maxi stacco dividendi a cui si è aggiunto l'umore negativo dei mercati per le tensioni sui dazi. Questa mattina i mercati hanno accolto con favore la possibilità che gli Usa allentino temporaneamente alcune restrizioni imposte al gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei. Secondo Cnbc, il dipartimento del Commercio Usa consentirà a Huawei di acquistare alcuni prodotti americani, così da garantire il funzionamento dei network già esistenti e a chi utilizza gli smartphone del gigante cinese di effettuare gli aggiornamenti ai software necessari. L'allentamento durerà un periodo di 90 giorni.Sul parterre di Piazza Affari spicca il balzo nell'ordine del 4% di Telecom Italia che ieri sera ha diffuso i conti del primo trimestre 2019 con ricavi in flessione del 4,6% a 4,47 miliardi (-2,9% a livello organico) e con un margine operativo lordo (Ebitda) a 1,8 miliardi (-2,1% a livello organico), ma in deciso miglioramento rispetto al -9,9% registrato nell’ultimo trimestre 2018 e non in contrazione del 5% come emergeva dalle stime di consensus pubblicate sul sito di Tim. L’utile netto attribuibile ai soci della controllante si è attestato a 165 milioni. La società precisa che il dato comparabile – calcolato escludendo l’effetto derivante dall'adozione degli IFRS 16 - è di 193 milioni, sostanzialmente in linea con l’anno precedente (199 milioni).In ripresa oggi STM (+2,47%) in scia alle possibili distensioni sul caso Huawei. Bene anche FCA e Tenaris che salgono di oltre 1 punto percentuale.