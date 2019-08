Piazza Affari rifiata: rush di Leonardo, Juve giù

Titta Ferraro 28 agosto 2019 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di seduta senza verve per Piazza Affari, reduce da due sedute in forte rialzo sulle attese per la formazione di un nuovo governo appoggiato da M5S e Pd. Il Ftse Mib segna in avvio un calo dello 0,26% a quota 20.936 punti. In evidenza Leonardo che sale del 3% circa a 10,62 euro grazie al giudizio overweight con cui Morgan Stanley ha avviato la copertura sul titolo. Ritracciano leggermente le banche con -0,7% per Bper e Banco Bpm, le migliori della vigilia. Male il titolo Juventus (-1,4%).Lo spread Btp-Bund si mantiene in area 183 pb con tasso Btp a 10 anni all'1,14%. Questa sera si concluderà al Quirinale il secondo giro di consultazioni per verificare le condizioni per formare un nuovo governo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Oggi il Tesoro collocherà Bot semestrali per 6 miliardi di euro.