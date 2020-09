Piazza Affari riagguanta i 20mila punti, in vetta DiaSorin

Daniela La Cava 16 settembre 2020 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva, ma con moderati rialzi per il Ftse Mib in una giornata scandita dall'attesa delle indicazioni che arriveranno stasera dall'annuncio del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve di Jerome Powell. A Milano l'indice principale di Piazza Affari si muove in territorio positivo, mostrando un rialzo dello 0,24% a 20.004,6 punti.Tra i migliori del listino DiaSorin che avanza del 2,7%. Stamattina la società di Saluggia ha annunciato di avere posto la marcatura CE al test SimplexaTM Covid-19 Direct per il suo utilizzo con campioni di saliva. La società di Saluggia spiega che la possibilità di usare campioni salivari garantirà maggiore flessibilità ai laboratori e consentirà di aumentare il numero di test per il Covid-19, ovviando all’attuale carenza mondiale di tamponi utilizzati per prelevare il campione dai pazienti. In evidenza anche Moncler (+2,53%) e anche due big del comparto petrolifero Saipem e Tenaris che avanzano di oltre l'1 %. Tra i peggiori FinecoBank (-1,71%).Vola di quasi il 10% Salvatore Ferragamo all'indomani della semestrale che ha visto i ricavi scivolare del 46,6% e registrare una perdita pari a 86 milioni di euro. La maison del lusso toscana ha tuttavia fatto sapere che l'andamento delle vendite nei mesi di luglio e agosto ha mostrato una decisa crescita in Cina, Corea e nel canale digitale rispetto al 2019.