Piazza Affari resta sulla strada dei rialzi: i titoli in evidenza a metà seduta

Redazione Finanza 29 settembre 2021 - 13:47

MILANO (Finanza.com)

Sulle Piazze finanziarie europee (Piazza Affari compresa) sono tornati gli acquisti dopo il martedì nero di Wall Street. A Milano l'indice Ftse Mib si muove in rialzo dello 0,7% a 25.750,9 punti a metà seduta. Le migliori del listino principale milanese sono Moncler, Interoump e Mediobanca con un rialzo di circa l'1,8%. Si guarda, in particolare, alla partita Generali, con Delfin di Leonardo del Vecchio che chiede modifiche allo statuto del Leone di Trieste, mentre i Benetton rivendicano la loro neutralità nella partita. Queste le ultime novità per la galassia Generali, al centro dell'attenzione per i vari blitz lanciati nelle ultime settimane da Mediobanca da un lato e dalla fronda pro-innovazione imperniata sul patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone dall'altro.Sul fondo del listino, con un ribasso di oltre il 2%, c'è Telecom Italia. Ieri Tim in cordata con Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata Cdp Equity), Leonardo e Sogei ha presentato congiuntamente, in qualità di soggetto promotore, al ministro per l’Innovazione Tecnologica e la transizione digitale (MITD) una proposta di partenariato pubblico-privato per la realizzazione del cloud pubblico. La proposta prevede la costituzione di una newco con le seguenti quote: TIM al 45%, CDP al 20%, Leonardo al 25% e Sogei al 10%.