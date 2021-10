Piazza Affari prova recupero in scia a Wall Street, bene Interpump e Campari

Titta Ferraro 19 ottobre 2021 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di seduta in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, dopo il passo falso della vigilia dettato anche dall'effetto stacco dividendi, segna +0,17% a quota 26.313 punti. A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce soprattutto l'ottimismo sulla stagione degli utili del terzo trimestre. Wall Street ieri ha chiuso in buon rialzo con i titoli tecnologici in prima fila. Apple ha chiuso in rialzo dell'1% dopo che la società ha presentato i nuovi computer portatili Mac con chip del processore più potenti. OLtre +3% per Facebook e Tesla, con quest'ultima che nei prossimi giorni diffonderà i conti trimestrali.Gli analisti si aspettano che gli utili dell'S&P 500 mostrino un aumento del 32% rispetto a un anno fa (dati di Refinitiv).Sul parterre di Piazza Affari svetta interpump con +1,09%, seguita da Campari (+0,7%) e Nexi (+0,6%). In retromarcia invece Banca Mediolanum (-1,2%) già in affano ieri complice lo stacco del corposo dividendo.