Piazza Affari prova il recupero, ENI e Banca Generali in prima fila

Titta Ferraro 13 settembre 2021 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva per Piazza Affari in avvio di giornata. Il Ftse Mib, reduce da una settimana negativa nonostante giovedì scorso la Bce abbia rassicurato che il programma PEPP sarà solo ricalibrato, sale dello 0,64% a 25.851 punti. Tra le big scatto a +1,35% in area 10,68 euro per Eni. In corsa a +1,8% Banca Generali e oltre +1% anche per Interpump, Unipol e Pirelli.In attesa del report sull'inflazione Usa in arrivo domani, la giornata odierna vede in primo piano la pubblicazione del report mensile dell'Opec e il tasso di disoccupazione in Italia per il secondo trimestre 2021.