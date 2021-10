Piazza Affari prova a rialzarsi, bene DiaSorin

Redazione Finanza 12 ottobre 2021 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari, insieme alle altre Borse europee, recupera terreno dopo un avvio di giornata sotto le vendite. A metà seduta, l'indice Ftse Mib mostra anche un segno positivo, con rialzi attorno allo 0,08% a quota 25.945,5 punti. I mercati sembrano guardare agli appuntamenti di domani: in particolare, l'inflazione Usa e i verbali dell'ultima riunione della Fed. Sotto la lente degli investitori la stagione degli utili a Wall Street che domani vede in primo piano i conti trimestrali di JP Morgan.Tra i migliori titoli del listino principale di Milano spicca DiaSorin che avanza di oltre il 3%, seguita da Prysmian e Inwit che segnano una crescita rispettivamente del 2,8% circa e dell'1,8% circa. Tra i peggiori Tenaris che cede circa l'1,8 per cento. Segno meno anche per Eni che cede lo 0,5% e viaggia sotto la soglia di 12 euro nonostante la valutazione positiva di Morgan Stanley che ha confermato il rating overweight e rivisto al rialzo il target price a 14,7 euro.