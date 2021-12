Piazza Affari, proseguono i rialzi: bene Cnh ma anche Saipem

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la striscia positiva per Piazza Affari nell'ultima settimana di contrattazioni a Milano. L'indice Ftse Mib si muove in rialzo dello 0,5% a quota 27.370 punti dopo avere chiuso la seduta della vigilia con una crescita dello 0,80% a 27.231,20 punti.Tra i migliori titoli del listino milanese Saipem che guadagna l'1,3% circa, seguita da Hera e A2A che salgono di circa l'1,2%. Anche oggi si mette in evidenza il titolo Cnh Industrial (+1,02%) che si muove saldo sopra la soglia dei 17 euro. È di ieri la notizia che Borsa Italiana ha ammesso le azioni ordinarie Iveco (IVG) a quotazione su Euronext Milan. IVG ha anche depositato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan. Il primo giorno di negoziazione dovrebbe essere il 3 gennaio 2022, in attesa della conferma di Borsa Italiana. Positiva anche oggi DiaSorin in scia alla risalita dei contagi che guadagna lo 0,6% dopo il +2,9% messo a segno ieri. Rialzi di circa l'1% per Leonardo: ieri il ministero per la trasformazione digitale ha selezionato il progetto presentato da Tim, Leonardo, Sogei e CDP Equity come il più idoneo per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale e la migrazione della PA su cloud. Sul fondo del Ftse Mib, con cali di circa lo 0,3%, per Nexi, STM e FinecoBank.Intanto anche questa seduta resta caratterizzata da un clima semi-festivo, con scambi sottili, e da pochi spunti macro, con gli operatori che guardano agli sviluppi sanitari. Nonostante i timori per la diffusione della variante Omicron, gli investitori sperano che i governi non imporranno rigide restrizioni sanitarie che potrebbero mettere a repentaglio la ripresa economica.