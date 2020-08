Piazza Affari pronta a continuare lo sprint, Ftse Mib guarda a schiarita Usa-Cina

Titta Ferraro 25 agosto 2020 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e gli altri indici europei si apprestano a ripartire oggi con intonazione ancora rialzista. Il futures sul Dax segnano +0,65% nonostante la conferma del tonfo record del PIL tedesco (-9,7% nel 2° trimestre) e quello sul Ftse Mib segna circa +1%.Ad alimentare l'ottimismo sui mercati c'è la notizia che il vicepremier cinese Liu He ha sentito telefonicamente il rappresentante del commercio Usa Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, per rendere operativo l'accordo commerciale sulla Fase 1 siglato tra i rispettivi paesi lo scorso 15 gennaio.Ieri Piazza Affari ha chiuso a oltre +2% sostenuta in primis da titoli oil, banche e utility. Il risk-on è stato alimentato dall’annuncio dell’approvazione da parte della FDA di un trattamento al plasma sanguigno per Covid. Inoltre, l’amministrazione Trump starebbe accelerando sul fronte vaccino (quello in fase di sviluppo in una partnership tra AstraZeneca e l’Università di Oxford).