Piazza Affari prende fiato dopo poker rialzi: da seguire storia Telecom

18 dicembre 2020

MILANO (Finanza.com)

Spunto ribassista per Piazza Affari che si muove in avvio poco sotto la parità dopo i recenti rialzi. Nei primi minuti di scambi a Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,4% a 21.923 punti. Ieri Piazza Affari ha strappato un nuovo segno positivo, il quarto rialzo consecutivo, chiudendo a 22.012 punti, in rialzo dello 0,12%.Oggi i mercati si prendono una pausa di riflessione, dopo i nuovi record di Wall Street. Ieri sera il Dow Jones, l'S&P500 e il Nasdaq hanno terminato su nuovi massimi storici, sostenuti dalle speranze di un piano di stimolo per l'economia e da un nuovo importante passo avanti nell'approvazione del vaccino anti-Covid sviluppato da Moderna.Tra le storie da seguire, ci sono Enel (+0,55%) e Telecom Italia (+1,97%). Ieri sera il Cda di Enel ha deciso di avviare l'iter per cedere tra il 40% e il 50% del capitale di Open Fiber a Macquarie Infrastructure & Real Assets. Sotto la lente anche DiaSorin che avanza di quasi un punto percentuale dopo la decisione del consiglio di Stato sull'accordo che è stato definito 'legittimo' tra la società e il policlinico San Matteo di Pavia, bene anche Inwit che mette a segno una crescita dell'1,2 per cento. Sotto pressione, invece, Pirelli che cede circa il 2,5% dopo il rally della vigilia.