Piazza Affari positiva prima dei dati lavoro Usa

Redazione Finanza 3 dicembre 2021 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi per Piazza Affari in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano. In questo momento l'indice Ftse Mib sale dello 0,5% a quota 26.134,45 punti. A partire dalle 14.30 verranno diffusi negli Usa il tasso di disoccupazione, i nuovi occupati non agricoli e l'andamento dei salari. L'attesa è di una crescita degli occupati intorno alle 500.000 unità e di un’ulteriore accelerazione dei salari.Tra i singoli titoli del Ftse Mib in evidenza Amplifon che guadagna oltre l'1,8%, seguita da Generali (+1,7%) ed Eni (+1,6%). Sul fondo Bper che cede lo 0,7% circa.