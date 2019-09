Piazza Affari poco mossa, male Atlantia e Moncler

Titta Ferraro 23 settembre 2019 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Lieve prevalenza delle vendite ina vvio di giornata a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,14% a quota 22.092 punti. Gli investitori guardano al ritorno di incertezza sull'evoluzione dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. L'amministrazione Trump ha deciso di accordare l'esenzione dei dazi a più di 400 prodotti cinesi, mentre dall'altro lato il presidente stesso ha affermato che i maggiori acquisti di prodotti agricoli americani da parte di Pechino non sono abbastanza, e che un accordo commerciale tra le controparti non è una necessità prima dell'Election Day del 2020.Tra i singoli titoli spicca il calo di Atlantia (-1,54% a 21,66 euro). Male anche Eni che cede oltre il 2% complice lo scatto dell'acconto dividendo di 0,43 euro per azione.Tra i segni meno si segnalano anche Moncler e Tenaris con oltre -1%.