Piazza Affari poco mossa in avvio: Ferrari e TIM le migliori, male Enel

Titta Ferraro 5 gennaio 2022 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Prevalenza degli acquisti in avvio di giornata per Piazza Affari, reduce da convinti rialzi nelle prime due sedute del 2022. Il Ftse Mib segna +0,14% a 27.994 punti, nei pressi dei massimi a oltre 13 anni toccati ieri nell'intraday. Tra le big del listino milanese si distingue Ferrari (+1,3% a 238 euro) già protagonista di un +3% alla vigilia. Bene anche Telecom Italia a +2,24%, mentre Enel arranca a -0,9%.Ieri il Dow Jones ha toccato nuovi massimi storici, mentre i titoli tecnologici sono andati sotto pressione complice il balzo dei rendimenti obbligazionari che sta nuovamente mettendo sotto pressione i titoli growth.Oggi in primo piano negli Stati Uniti la stima ADP sui nuovi posti di lavoro nel settore privato a dicembre, classico antipasto in vista delle non farm payrolls in arrivo venerdì. Attesa una crescita di 495mila unità dopo i numeri forti di novembre (+534 mila). In Europa in mattinata attesi gli indici PMI composite e servizi di Italia, Germania e area euro.Infine in serata i verbali della FED relativi alla riunione di dicembre, quando si è deciso l'aumento del ritmo del tapering.