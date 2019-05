Piazza Affari: partenza in lieve ribasso per il Ftse Mib (-0,2%), Juventus in vetta

simone borghi 17 maggio 2019 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari con il Ftse Mib che cede lo 0,2% in area 21.100 punti, in linea con le altre principali Borse europee, dopo un giovedì decisamente positivo. Buone indicazioni dall’obbligazionario con lo spread ridisceso sotto la soglia dei 280 punti base.Sul Ftse Mib scatta in apertura Juventus che guadagna quasi il 2% a 1,38 euro. Bene anche Enel ed Hera che avanzano entrambe dello 0,9%. Poco sotto la parità Fca (-0,3%) dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa. Scivolano in fondo al paniere principale Banco Bpm e Ubi Banca che perdono oltre 1,5%.