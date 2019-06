Piazza Affari: partenza con il piede giusto per il Ftse Mib, scatto di Saipem

simone borghi 7 giugno 2019 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Avvio in frazionale rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che avanza dello 0,4% in area 20.250 punti, cercando di rimediare al lieve ribasso di ieri. Partenza positiva anche per le altre principali borse europee, all’indomani del meeting della Bce e in attesa dell’uscita del Job Report Usa questo pomeriggio per avere ulteriori indicazioni sullo stato di salute dell’economia americana.Tornando a Piazza Affari, scatta in vetta al Ftse Mib Saipem (+2,6%), insieme a STM (+1,6%) e Banco Bpm (+1,5%). In frazionale rialzo Enel (+0,2%) che si prepara alla vendita della mega centrale a carbone in Russia. Bene anche Generali (+0,3%) che ha deciso di rimborsare in anticipo il bond perpetuo da 50 mln con cedola 9%. In fondo al listino principale troviamo Fca (-0,5%) e Atlantia (+0,4%).