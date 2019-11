Piazza Affari parte in territorio negativo, vendite su Atlantia e Buzzi

simone borghi 29 novembre 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana inizia con il segno meno per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib arretra dello 0,4% in area 23.200 punti, proseguendo i ribassi della vigilia. A pesare sull'umore degli investitori è la tensione sull'asse Usa-Cina, che potrebbe compromettere la firma dell'accordo commerciale. Nei giorni scorsi il presidente americano Donald Trump ha firmato la proposta Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019, trasformandola così in legge dopo l'approvazione del Congresso Usa. Trump ha firmato anche un altro provvedimento teso e vietare la vendita di munizioni e maschere anti-gas alla polizia di Hong Kong. Pechino ha accusato Washington di avere "intenzioni sinistre" e ha lanciato l'avvertimento sulla possibilità di contro-misure. Tuttavia, la Cina non ha preso alcuna decisione concreta finora.La seduta odierna sarà movimentata da diversi dati, tra cui spiccano la disoccupazione e l'inflazione nell'Eurozona. Per quanto riguarda l'Italia, oggi l'Istat diffonderà i dati sulla disoccupazione, l'inflazione e i conti economici del III trimestre. Si ricorda che Wall Street riprenderà gli scambi dopo la chiusura di ieri per festività, ma ad orario ridotto per favorire il Black Friday.Tornando a Piazza Affari, Diasorin scatta in apertura (+0,3%) e si guadagna il primo posto sul Ftse Mib.Debole Bper (-0,7%) dopo che Fabrizio Togni ha lasciato l'incarico di direttore generale. Non verrà attivata la ricerca di un nuovo direttore generale con l'attribuzione di tale carica ad Alessandro Vandelli, amministratore delegato della Banca.Forti vendite su Atlantia (-2%) tra le peggiori del listino principale insieme a Buzzi (-3%). Beppe Grillo tuona contro Autostrade, mentre il M5S cerca di velocizzare l'iter per la revoca delle concessioni autostradali al gruppo che fa parte della galassia Benetton. Il cofondatore del M5s ha intenzione di continuare a picconare la controllata di Atlantia: sul suo blog pubblica la prima puntata "Autostrade story" che si trova anche sul blog delle Stelle.