Piazza Affari parte forte con Unicredit e Leonardo

Titta Ferraro 5 ottobre 2021 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Partenza in recupero per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, reduce dal -0,6% di inizio ottava, sale dello 0,55% a 25.601 punti. In vetta Unicredit (+1,9%) e Moncler (+1,4%). Tra i migliori anche Leonardo (+1,1% a 7,34 euro) con il ritorno di rumor sulla quotazione di DRS. Stando a quanto riferisce l'agenzia Reuters, il gruppo guidato da Alessandro Profumo starebbe preparando la quotazione di DRS a Wall Street, piazzando circa il 20% tra fine ottobre e inizio novembre. Si muovono bene anche ENI (+0,48%) e Saipem (+0,45%) grazie al petrolio che viaggia sui massimi dal 2014 dopo che ieri l'OPEC+ ha confermato l'accordo esistente per un aumento graduale della produzione di greggio; ci sarà pertanto un aumento della produzione di 400.000 bg al mese fino ad almeno aprile 2022 per eliminare gradualmente i 5,8 mbg di tagli alla produzione esistenti.I mercati sono reduci dai cali di ieri con le vendite alimentate dalla negatività registrata da Wall Street. In difficoltà soprattutto il settore tech con il Nasdaq caduto di oltre il 2%. "Ciò si basa sui timori in corso che i titoli growth avranno in genere prestazioni inferiori in un contesto di inasprimento della politica monetaria", rimarcano gli esperti di IG nella loro Morning Call. A questo si aggiungono le interruzioni diffuse su una serie di piattaforme tecnologiche statunitensi quali Whatsapp, Facebook e Instagram. Il titolo Facebook (-4,9%) ha subito la più grande perdita giornaliera da novembre 2020.Oggi da monitorare i sondaggi PMI dei servizi europei e statunitensi, seguiti dal dato sulla bilancia commerciale degli Stati Uniti.