Piazza Affari parte debole, giù Ferrari

Titta Ferraro 21 aprile 2022 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta in leggero calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna -0,15% a 24.840 punti. Tra le big del listino milanese soffre Ferrari con -0,78%, di contro salgono le banche con +0,4% per Unicredit e +0,89% per Banco BPM.Riflettori sull'earning season con il rilascio ieri sera di numeri trimestrali record da parte di Tesla. In generale sui mercati continuano a tenere banco i timori sia per un aumento accelerato dei tassi di interesse negli Stati Uniti sia per un rallentamento dell'economia cinese più marcato del previsto.Oggi attesa per la lettura finale dell'inflazione nell'Eurozona e dagli interventi di Jerome Powell, presidente della Fed, e Christine Lagarde, sua controparte della Banca Centrale Europea (BCE), in occasione degli incontri di primavera dell'Fmi e della Banca Mondiale.