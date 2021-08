Piazza Affari parte cauta dopo discesa di ieri, male Pirelli e Nexi

Titta Ferraro 20 agosto 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari inizia l'ultima seduta della settimana senza verve in scia alla chiusura mista di Wall Street e alla debolezza delle Borse asiatiche ancora una volta condizionate dal rallentamento della crescita a causa del diffondersi della variante Delta."I mercati europei sono scesi bruscamente ieri e dovrebbero rimanere sotto pressione e con la riunione di Jackson Hole a una settimana di distanza, la maggior parte degli investitori attenderà probabilmente ulteriori sviluppi", argomentano stamattina gli esperti di IG.A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede dopo i primi scambi lo 0,08% a 25.908 punti. In calo Pirelli (-0,99%), Nexi (-0,88%) e Leonardo (-0,5%). Moderato rialzo per Diasorin (+0,3%) e Terna (+0,2%).