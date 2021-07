Piazza Affari parte bene, in corsa Nexi e Stellantis. Oggi payrolls in primo piano

Redazione Finanza 2 luglio 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Piazza Affari che prova a dare seguito al positivo avvio di semestre. Il Ftse Mib segna dopo i primi scambi +0,17% a 25.328 punti. Avvio tonico per Nexi che segna +1,31%, bene anche Stellantis (+0,77%) all'indomani dei dati sulle immatricolazioni auto in Italia. IL gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha totalizzato 56.382 unità, con una crescita del 19,5% rispetto allo stesso mese del 2020 ed una quota in aumento al 37,7% dal 35,5%.Oggi grande attesa della pubblicazione del rapporto mensile sul mercato del lavoro americano, che potrebbe alimentare il dibattito sull'evoluzione della politica monetaria della Federal Reserve. La variazione degli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls) è attesa a +700mila posti di lavoro a giugno.Ieri gli indici europei hanno iniziato il secondo semestre con segno più, sostenuti dalla fiducia nel miglioramento dell'economia e nell'andamento del settore petrolifero. Il trend è proseguito a Wall Street dove l'S&P500 ha stabilito un nuovo record di chiusura per la sesta sessione consecutiva.