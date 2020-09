Piazza Affari parte bene e mette nel mirino 19mila punti: bancari in evidenza

Daniela La Cava 28 settembre 2020 - 09:19

Piazza Affari inizia la settimana in rialzo, rimettendo nel mirino quota 19mila punti, sulla Wall Street che venerdì scorso ha chiuso con segno positivo grazie ai giganti tecnologici. A Milano l'indice Ftse Mib sale in questo momento dell'1,45% a 19.971 punti guidato da i bancari. In prima fila UniCredit che guadagna oltre il 3%, bene anche Mediobanca e Bper che salgono di circa il 2,8 per cento. In evidenza anche Exor che avanza del 2,66 per cento. Tra i pochi segni negativi di giornata DiaSorin e Atlantia che cedono rispettivamente l'1,52% e lo 0,15 per cento.In Italia il Governo è al lavoro per definire la Nota di aggiornamento al Def, la cui approvazione è prevista entro la settimana. Dal fronte macro invece non sono attesi dati di rilievo nella giornata odierna. Sullo sfondo rimangono i timori per l'evoluzione della pandemia, soprattutto in Europa, dove la Francia ha superato complessivamente la soglia dei 500mila contagi venerdì scorso e il governo intende implementare nuove restrizioni.