Piazza Affari parte bene, Stellantis e CNH in testa al Ftse Mib

27 maggio 2022

Primi scorci dell'ultima seduta settimanale in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna +0,41% a quota 24.647 punti. Ieri Wall Street ha messo a segno solidi rialzi (+1,99% lo S&P 500, +2,7% il Nasdaq Composite) avviandosi alla prima settimana positiva dopo la lunga striscia di settimane negative. Il Dow Jones questa settimana è in crescita del 4,4%, lo S&P 500 del 4% e il Nasdaq Composite del 3,4%. Sponda al rally degli ultimi giorni dai verbali della Federal Reserve che hanno fatto sperare in una possibile pausa ai suoi rialzi dei tassi che è prevista entro la fine dell'anno. Sponda al rally anche dalle indicazioni ottimistiche di rivenditori come l'operatore di grandi magazzini Macy's, da Dollar General e Dollar Tree. Oltre le attese anche le trimestrali dei colossi cinesi Alibaba e Baidu.Sul parterre di Piazza Affari scattano bene dai blocchi Stellantis (+1,11%) e Moncler (+1,07%). La migliore è però CNH con +1,47%. Tra i pochi titoli in rosso c'è Recordati (-0,22%).