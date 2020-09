Piazza Affari oscilla sulla parità, Ftse Mib resta sopra quota 19mila

Daniela La Cava 29 settembre 2020 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Dopo una partenza negativa Piazza Affari (mentre i listini europei si muovono ancora in calo) tenta di imboccare la strada dei rialzi. In questo momento l'indice Ftse Mib è al palo a quota 19.159,8 punti. Tra le migliori del listino Atlantia che sale di quasi l'1,6% con il futuro di Autostrade per l'Italia che resta sotto i riflettori. Si guarda, in particolare, a una possibile proposta da parte di Atlantia che in qualche modo riapra il dialogo con CDP.