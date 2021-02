Piazza Affari oltre quota 23mila, non si placa voglia di rialzi: bancari protagonisti con spread, oggi conti Intesa

Daniela La Cava 5 febbraio 2021 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari continua a percorrere la strada dei rialzi anche nell'ultima seduta della settimana. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'avvio degli scambi, l'indice Ftse Mib avanza dello 0,5% e abbatte anche la soglia di 23mila punti. E' stata una settimana di acquisti sul listino milanese: ieri il Ftse Mib ha chiuso con un +1,65% a 22.900 punti, sui massimi da febbraio 2020, cavalcando l'ulteriore discesa dello spread. Il differenziale di rendimento tra Btp a dieci anni e il Bund è infatti sceso sotto la soglia dei 100 punti base per la prima volta da fine 2015, e anche stamattina continua a viaggiare sotto il muro di quota 100.Bancari in evidenza a Piazza Affari. La migliore è Bper Banca (+2,5%) che in settimana ha presentato i conti per il 2020 e per l'ultimo trimestre 2020. Oggi spetterà invece a Intesa Sanpaolo (+2,1%) comunicare al mercato i risultati finanziari. Stando alle previsioni degli analisti intervistati da Bloomberg, i risultati del quarto trimestre del 2020 della banca guidata da Carlo Messina sono stati colpiti da alcune poste straordinarie di bilancio, oltre a essere stati complicati dall’inclusione delle attività di Ubi Banca, dopo la fusione tra i due istituti. I mercati hanno già avuto modo di vedere l’impatto dell’integrazione sulla trimestrale di Ubi Banca. Tra le big del comparto bancario avanzano anche UniCredit e Banco Bpm con rialzi di poco inferiori al 2 per cento.Dopo lo scatto della vigilia in scia alla positiva valutazione di BofA, Pirelli finisce oggi nelle retrovie con un calo di quasi tre punti percentuali. Debolezza anche per Enel (-0,3%)che ieri a mercati chiusi ha comunicato i numeri 2020. La maggiore blue chip di Piazza Affari ha diffuso i risultati preliminari 2020 che mostrano ricavi pari a 65 miliardi di euro, in diminuzione del 19,1% rispetto al 2019, per effetto del Covid, che ha ridotto la vendita e il trasporto di energia, e per l’evoluzione negativa dei tassi di cambio, in particolare in America Latina. L’indebitamento finanziario netto a fine 2020 è pari a 45,4 miliardi, in miglioramento rispetto alle attese. I numeri dettagliati arriveranno il prossimo 18 marzo.Il tema politico resta in primissimo piano in Italia. Grande attesa per le consultazioni iniziate ieri dal premier incaricato Mario Draghi e che si concluderanno sabato mattina. Pieno sostegno è arrivato da Azione ed Europa+. Anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha apertamente espresso il sostegno a Draghi e sarà direttamente l’ex premier a guidare la delegazione di Forza Italia attesa oggi da Draghi, insieme a Leu, Italia Viva, Fratelli d'Italia e Pd. Ancora incerta la posizione che prenderanno Lega e del M5S.