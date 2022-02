Piazza Affari non si ferma: avvio tonico per Azimut e Stm, bene anche Intesa

Redazione Finanza 2 febbraio 2022 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza in positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,43% a 27.343 punti dando così seguito al balzo della vigilia che ha visto la Borsa di Milano segnalarsi come miglior performer in Europa. In generale i mercati azionari danno seguito alla fase di ripresa con la sponda che arriva dall'earning season. Gli utili e i ricavi di Alphabet hanno sorpreso in positivo. L'attenzione adesso si sposta ai numeri di Amazon in arrivo stasera, mentre a livello macro il focus è sul rapporto mensile ADP.Tra i singoli titoli italiani spicca il +2% in avvio di Azimut, bene anche Interpump a +2,3%. Tra le banche si muove bene Intesa Sanpaolo con +0,7% in attesa del nuovo piano in arrivo venerdì. Tonica anche Stm (+1,21%) in scia alla positività del settore tech in generale.