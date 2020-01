Piazza Affari mette il turbo grazie a dati Cina, sprint di Stm e Ferrari

Titta Ferraro 17 gennaio 2020 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Nuovo scatto in avanti di Piazza Affari con il Ftse Mib che torna sopra i 24 mila punti (+0,49% a 24.056 punti), riavvicinando i top di periodo toccati settimana scorsa a 24.146 punti. La spinta arriva dai nuovi massimi storici toccati ieri da Wall Street (S&P 500 per la prima volta sopra i 3.300 punti e Nasdaq che ha chiuso a oltre +1%). Ottimi anche i riscontri dalla Cina: produzione industriale e vendite al dettaglio sono andati oltre le attese, mentre il Pil cinese nel 2019 ha riportato un trend in linea con le attese (+6,1%), sebbene al tasso di crescita più basso dal 1990. Pechino si era prefissata un obiettivo di crescita del Pil compreso tra il +6% e il +6,5% per il 2019.Tra i singoli titoli si confermano anche oggi gli acquisti su Banco BPM (+1,15%) e Ubi (+2%). Rialzo superiore all'1% anche per STM che segue il rally dei tecnologici Usa. Nel comparto auto si muove bene Ferrari (+0,97%) che riavvicina i massimi storici.