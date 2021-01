Piazza Affari, le top pick di Akros: Nexi, Bper e Poste tra le 14 idee per il 2021

Daniela La Cava 18 gennaio 2021 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Banca Akros guarda a Piazza Affari e individua 14 top pick per il 2021. In particolare, gli analisti della banca ritengono che "ci siano ancora prospettive generali favorevoli per i mercati azionari grazie a uno scenario prolungato di bassi tassi di interesse, migliori rendimenti rispetto alle asset class alternative, una enorme liquidità, un contesto politico e commerciale più 'pacifici' dopo le elezioni statunitensi e infine il progressivo allentamento della pandemia Covid-19 e il conseguente blocco le misure".In questo quadro Akros ritiene che alcuni macro-temi come quello 'green', 'tech' e 'digital' daranno i loro frutti e afferma di prediligere "le società fortemente orientate all'export, con una buona esposizione all'Asia, visto che la maggior parte dei Paesi asiatici hanno resistito all'impatto del Covid-19 e ora si stanno riprendendo". Tra i 14 titoli di Piazza Affari indicati da Akros ci sono: A2A, Anima, Autogrill, Bper, Cnh Industrial, Danieli, Fila, Inwit, Iwb, Leonardo, Moncler, Nexi, Poste Italiane e infine Recordati.