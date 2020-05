Piazza Affari, la migliore d'Europa in avvio: vola Ferragamo con nuova governance

Daniela La Cava 28 maggio 2020 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per Piazza Affari all'indomani del nuovo piano Ue. Nei primi istanti di contrattazioni l'indice Ftse Mib, tra i migliori in Europa, sale di circa l'1% a 18.077 punti, con i bancari che si mettono subito in evidenza come era accaduto nella seduta di ieri. In particolare, si posiziona tra le migliori del listino Bper Banca che avanza di oltre il 4 per cento.Ma la protagonista indiscussa è Salvatore Ferragamo che vola in Borsa (+10%) all'indomani dell'annuncio di una nuova governance, con Michele Norsa (ex-a.d. del gruppo de lusso) che torna nei panni di vicepresidente con poteri esecutivi. In recupero, dopo avvio di settimana all'insegna della debolezza, per DiaSorin che oggi torna agli acquisti e ora mostra una crescita di circa il 3 per cento.