Piazza Affari, la migliore d'Europa a metà seduta: protagonisti titoli galassia Agnelli

Daniela La Cava 8 marzo 2021 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari è la migliore d'Europa nella prima seduta della settimana. A metà giornata l'indice Ftse Mib avanza di oltre il 2% a quota 23.461 punti in una seduta intonata al rialzo per i principali listini europei. Si mettono in evidenza i titoli della galassia Agnelli, in particolar modo Cnh Industrial che si mantiene in vetta al Ftse Mib grazie a un guadagno di oltre il 5% e si avvicina alla soglia dei 13 euro. Positiva anche Stellantis che balza del 4,5% ed Exor che sale del 3,6% nel giorno in cui ha annunciato la partnership con il big del lusso Christian Louboutin. In base ai termini dell’accordo Exor investirà 541 milioni di euro per diventare azionista al 24% di Christian Louboutin, al fianco dei suoi fondatori, e nominerà 2 dei 7 componenti del consiglio di amministrazione della società.Commentando le performance del Vecchio continente, Pierre Veyret, analista di ActivTrades, sottolinea che "le preoccupazioni persistenti su un possibile aumento dell'inflazione e sul sell-off del mercato obbligazionario, unite al fatto che la maggior parte dei catalizzatori rialzisti sono già stati scontati, è un ostacolo importante (nel breve termine) ad un rally prolungato e un'occasione perfetta per i trader per prendere profitto". Secondo l'esperto, gli investitori seguiranno attentamente dati economici e sviluppi macro questa settimana, tra i quali: il rapporto dell’EIA sulle scorte di greggio, l'indice dei prezzi al consumo di febbraio negli Stati Uniti e la decisione della Bce sulla sua politica monetaria. In particolare, il discorso e la semantica di Christine Lagarde verranno analizzati attentamente al fine di ottenere maggiori indizi su quale potrebbe essere la prossima mossa della banca centrale europea.