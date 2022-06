Piazza Affari incerta: brilla Leonardo con rumors su offerta di Rheinmetall per Oto Melara, debole Tenaris

Partenza positiva per Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana, approfittando del sentiment positivo di Wall Street che ieri ha chiuso in rialzo, con gli investitori che attendono la pubblicazione dei dati mensili per il mercato del lavoro Usa relativi a maggio. Dopo l’avvio positivo il Ftse Mib sta riducendo i guadagni e sale dello 0,13% a 24.459,74 punti.

Tra le migliori del listino milanese Leonardo (+2,3%) che sale sull’onda delle nuove indiscrezioni su una offerta non vincolante di Rheinmetall per il 49% di Oto Melara. Un’indiscrezione che Equita ritiene “credibile anche perché coincide con quanto riportato da “Il Sole 24 Ore” lo scorso marzo all’interno di in un articolo in cui si riportava anche un`intervista al ceo di Rheinmetall Italia Papperger”. “E` ormai noto che Leonardo ritiene Oto Melara cedibile. Nei mesi scorsi si era parlato di offerte sia di Oto Melara che WASS (produttore di siluri) con valutazioni tra 450 e 650 milioni”, segnalano ancora da Equita. Bene anche Amplifon e Iveco che guadagnano rispettivamente il 2% circa e l’1,1%, completando il terzetto delle migliori del Ftse Mib. Sul fondo del listino, Tenaris che cede circa l’1,7 per cento. Il gruppo ha fatto sapere di avere raggiunto un accordo con la Sec degli Stati Uniti per chiudere l’indagine sui pagamenti irregolari per ottenere commesse da Petrobras.

A livello internazionale, ieri è arriva la decisione dell’Opec+ di imprimere una accelerazione al ritmo della produzione, portandola a 648mila barili al giorno sia per il mese di luglio sia per quello di agosto dalla precedente soglia pari a +432mila. Si tratta di un incremento inatteso dal mercato e di circa il 50% della produzione.

A livello macro, dopo il Pmi servizi spagnolo e italiano, si guarda al market mover di giornata con la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro Usa in uscita a partire dalle 14:30 ora italiana. Sempre dagli Usa è prevista la pubblicazione nel pomeriggio dell’indice Ism servizi.