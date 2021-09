Piazza Affari inaugura settembre scattando in avanti, rally di Leonardo e TIM

Titta Ferraro 1 settembre 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Convinto segno più per Piazza Affari in avvio della prima seduta del mese di settembre. Il Ftse Mib, reduce da un agosto molto positivo, segna +0,7% a 26.190 punti. In prima fila Leonardo con +1,55%, seguita da Stm e TIM entrambe a +1,3%. Tra le banche si segnala il +0,9% di Unicredit. Banca Mps ha fatto sapere, su richiesta Consob, che proseguono le attività di due diligence da parte di UniCredit supportate dalla data room dedicata e dagli incontri tra il management. Nel frattempo Mediocredito Centrale ha avuto accesso a una partizione della data room con informazioni relative ad una selezione di sportelli bancari. E' stata, inoltre, predisposta una data room focalizzata sugli aspetti inerenti ai crediti deteriorati e crediti classificati come Stage 2, cui ha avuto accesso Amco.