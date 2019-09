Piazza Affari inarrestabile: sprint di Atlantia, banche e Moncler

Titta Ferraro 4 settembre 2019 - 17:43

MILANO (Finanza.com)

Nuovo sussulto per Piazza Affari che ha festeggiato il via libera al governo Pd-M5s da parte della piattaforma Rousseau. Rally della Borsa che ha seguito quello dello spread Btp-Bund, sceso di slancio sotto i 150 punti base, sui minimi da metà maggio 2018, ossia da prima dell'emergere dei primi segnali di un possibile patto Lega-M5S. Il tasso del Btp a 10 anni è sceso per la prima volta sotto la soglia dello 0,8%.Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per presentare la squadra di governo. Una formazione che vede 10 ministri del Movimento 5 stelle, nove del Partito democratico, uno a Leu. Spiccano i nomi del leader del M5S Luigi Di Maio agli Esteri, Roberto Gualtieri nuovo ministro dell'Economia, Luciana Lamorgese agli Interni e Lorenzo Guerini alla Difesa.Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell'1,58% a 21.737 punti, risultando la migliore Borsa europea, con banche e settore lusso in prima fila. Balzo di Atlantia (+5,9%) con la bozza di programma di governo giallo-rosso circolata ieri che parla di revisione delle concessioni autostradali senza fare menzione di possibile revoca di quella di Autostrade. La nuova compagine di governo vede uscire di scena il ministro grillino Toninelli, sostituito dalla dem Paola De Micheli.Tra gli altri titoli si segnala anche il quasi +4% di Moncler in scia alle indiscrezioni circa l'imminente annuncio della governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, del ritiro della legge sulle estradizioni in Cina, causa delle proteste che da circa tre mesi stanno scuotendo l'ex colonia britannica.