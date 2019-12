Piazza Affari in volata, caso Pop Bari non frena le banche

Titta Ferraro 16 dicembre 2019 - 17:49

MILANO (Finanza.com)

Il Ftse Mib ha chiuso la seduta di inizio ottava con un balzo dello 0,84% a 23.524 punti, riavvicinando i top 2019. Da inizio anno l’indice segna un corposo +28%, che se confermato a fine ano sarebbe la miglior performance dal lontano 1998.Miglior performer di giornata è stata la Juventus (+2,71%) grazie al sorteggio benevolo in Champions League (ottavi contro il Lione). Segue a ruota Atlantia (+2,68%). Tra i migliori di giornata anche Snam (+2,07%) che ha annunciato l'avvio del riacquisto di azioni proprie (share buyback) da massimi 150 milioni di euro nell’ambito dell’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti del 2 aprile 2019 e nei termini già comunicati al mercato il 21 novembre 2019 in occasione della presentazione del piano strategico.Il settore bancario non ha risentito dello scoppio del caso Popolare di Bari; nonostante le diverse posizioni a livello politico, il governo è riuscito a varare ieri sera un decreto d'urgenza con una dote di 900 milioni di euro per salvare la banca pugliese attraverso un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio.Unicredit è stata la miglior banca del Ftse Mib con un progresso dell'1,79% a 13,32 euro che rappresenta il nuovo massimo di chiusura a 15 mesi.Giornata in rosso invece per Buzzi Unicem (-0,89%) Il gruppo italiano del cemento ha incassato la bocciatura degli esperti di Barclays che hanno tagliato la raccomandazione a underweight dal precedente overweight, con target price fissato da 22 a 20 euro.