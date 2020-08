Piazza Affari in volata a +1,7%, rialzo per tutti i titoli del Ftse Mib

Titta Ferraro 11 agosto 2020 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Partenza sprint per Piazza Affari sulle aspettative di un accordo al Congresso Usa su un nuovo piano di stimoli. IL Ftse Mib segna dopo i primi minuti +1,77% a 20.000 punti. Il Congresso degli Stati Uniti cerca di riavviare i negoziati su un accordo per un nuovo piano di stimoli per contrastare l'emergenza Covid e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha twittato che i leader democratici del Congresso volevano incontrarlo sul rilievo economico relativo al COVID.Miglior titolo del Ftse Mib è Mediobanca arrivata a oltre +5% in area 7,18 euro sui nuovi rumor che vedono la Bce pronta a dare il via libera a Leonardo Del Vecchio per salire fino al 20% del capitale.Continua anche oggi il rally di Banco BPM che segna oltre +3,5% a ridosso di quota 1,35 euro. L'ad Giuseppe Castagna ha dichiarato che l'operazione Intesa-UBI cambia tutto lo scenario del settore in Italia e Banco BPM si guarderà intorno "valutando aggregazioni che creino valore".Oltre +3% per Bper, tra i titoli più in forma in questo primo scorcio di agosto. Bene anche Unicredit a +2,9%.