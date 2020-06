Piazza Affari in surplace in avvio, corre Atlantia

Redazione Finanza 18 giugno 2020 - 09:09

Partenza sulla parità per Milano nonostante la chiusura in calo ieri di Wall Street. Il Ftse Mib segna un flebile +0,05% a 19.544 punti. Tra gli investitori torna la cautela poiché gli aumenti nei casi di coronavirus hanno messo in dubbio una rapida ripresa economica. Negli Stati Uniti si conferma la ripresa delle infezioni in alcuni stati: L’Arizona ha riportato un numero record di nuovi casi confermati, mentre il Texas ieri ha visto un picco giornaliero dell′11% nelle ospedalizzazioni per i pazienti con Covid-19.Tra le big del listino milanese si segnala l'avvio in calo di FCA (-0,57% a 8,35 euro) dopo che la Commissione Europea Antitrust ha deciso di aprire un'indagine approfondita in merito al rischio di posizione dominante nel segmento degli LCV derivante dalla fusione PSA-FCA. L`indagine avrà una durata di 4 mesi per concludersi entro il 22 ottobre. Sul fronte opposto sale Atlantia dello 0,95% in scia all'indiscrezione del Financial Times secondo cui il gruppo avrebbe inviato una lettera al vice-presidente della Commissione europea Dombrovskis, chiedendogli di intervenire con il governo italiano, che starebbe valutando la revoca della concessione di ASPI. La lettera sottolinea che il governo potrebbe costringere Atlantia a cedere il controllo di ASPI ad una entità controllata dal governo (CDP) ad un valore ridotto. Un'altra indiscrezione del Corriere vede invece il Tesoro al lavoro per un compromesso con possibile allungamento della concessione oltre il 2038 per compensare il taglio delle tariffe.Dal fronte macro oggi riflettori rivolti alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Il consensus indica 1,30 milioni di nuove richieste per la settimana conclusasi il 13 giugno, in calo rispetto a 1,54 milioni della settimana precedente.