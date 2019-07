Piazza Affari in surplace, al via la settimana della Fed. Corre ancora Telecom

Titta Ferraro 29 luglio 2019 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di ottava con quotazioni a cavallo della parità per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo frazionale dello 0,05% a quota 21.825 punti. In prima fila dopo i primi scambi il titolo Enel che sale dello 0,6%, bene anche Leonardo (+0,85%) e Telecom Italia (+1,25%). Quest'ultima venerdì ha siglato la partnership con Vodafone sulle torri e per lo sviluppo del 5G. In particolare dall'accordo sulla condivisione della rete mobile sono attese sinergie per 800 milioni di euro ciascuna in 10 anni.Sui mercati attesa crescente per la riunione della Fed (30-31 luglio) con l'annuncio di un taglio dei tassi (le attese sono per una sforbiciata di 25 punti base), ma anche alla ripresa delle trattaive sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Cina. In Italia oggi attesa l'asta Bot a sei mesi, secondo appuntamento del consueto trittico di aste di fine mese. Il Tesoro offrirà titoli a sei mesi per 6,5 miliardi di euro. Sul Ftse Mib prevista la diffusione dei conti del secondo trimestre di Italgas e Nexi.